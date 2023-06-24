Активізація росіян на Луганщині, чонгарський міст та ізраїльський танк Merkava – головне про війну за тиждень
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
Важливо: Цей епізод записувався до того, як в Росії почався заколот Пригожина. Епізод про це ми запишемо наступного тижня.
А у новому епізоді подкасту "Кляті питання":
- Обговорюємо публікацію CNN про "невиправдані очікування Заходу" через контрнаступ та говоримо про те, в чому полягає складність просування ЗСУ на Запорізькому напрямку;
- Звертаємо увагу на активізацію росіян на Луганщині та їхні спроби перемкнути увагу з півдня на схід;
- Розповідаємо про російські ракети з західними компонентами, які росіяни продовжують виробляти попри санкції;
- Пояснюємо важливість влучання в Чонгарський міст;
- Розповідаємо про ізраїльські танки Merkava
Подкаст "Кляті питання"
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