Активизация россиян на Луганщине, чонгарский мост и израильский танк Merkava – главное о войне за неделю

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

Важливо: Цей епізод записувався до того, як в Росії почався заколот Пригожина. Епізод про це ми запишемо наступного тижня.

А у новому епізоді подкасту "Кляті питання":