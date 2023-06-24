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Кляті питання

Активизация россиян на Луганщине, чонгарский мост и израильский танк Merkava – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 24 июня 2023, 13:44

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

Важливо: Цей епізод записувався до того, як в Росії почався заколот Пригожина. Епізод про це ми запишемо наступного тижня.

А у новому епізоді подкасту "Кляті питання":

  • Обговорюємо публікацію CNN про "невиправдані очікування Заходу" через контрнаступ та говоримо про те, в чому полягає складність просування ЗСУ на Запорізькому напрямку;
  • Звертаємо увагу на активізацію росіян на Луганщині та їхні спроби перемкнути увагу з півдня на схід;
  • Розповідаємо про російські ракети з західними компонентами, які росіяни продовжують виробляти попри санкції;
  • Пояснюємо важливість влучання в Чонгарський міст;
  • Розповідаємо про ізраїльські танки Merkava
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Активизация россиян на Луганщине, чонгарский мост и израильский танк Merkava – главное о войне за неделю
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