Активизация россиян на Луганщине, чонгарский мост и израильский танк Merkava – главное о войне за неделю

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

Важливо: Цей епізод записувався до того, як в Росії почався заколот Пригожина. Епізод про це ми запишемо наступного тижня.

А у новому епізоді подкасту "Кляті питання":

Обговорюємо публікацію CNN про "невиправдані очікування Заходу" через контрнаступ та говоримо про те, в чому полягає складність просування ЗСУ на Запорізькому напрямку;

Звертаємо увагу на активізацію росіян на Луганщині та їхні спроби перемкнути увагу з півдня на схід;

Розповідаємо про російські ракети з західними компонентами, які росіяни продовжують виробляти попри санкції;

Пояснюємо важливість влучання в Чонгарський міст;

Розповідаємо про ізраїльські танки Merkava

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