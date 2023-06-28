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Подкаст "Кляті питання"

Заколот Пригожина як десакралізація Путіна — обговорюємо події 23-24 червня

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Середа, 28 червня 2023, 13:46

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

Цей епізод присвячений заколоту Пригожина, який відбувся 23-24 червня. Чи дійсно Пригожин планував захопити владу у Кремлі чи намагався вирішити свої питання? Чи діяв Пригожин в цій ситуації сам? Наскільки наперед ця операція була спланована? Чим закінчиться ця історія для Путіна, Шойгу, Пригожина, ПВК "Вагнер" та загалом ура-патріотів? Про все це говоримо у новому випуску "Клятих питань". 

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Заколот Пригожина як десакралізація Путіна — обговорюємо події 23-24 червня
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6 епізодів
Кавун та тютюн
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175 епізодів
Сафарі
7 епізодів
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21 епізод
Хроніки економіки
24 епізоди
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Температура - нормальна!
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Ок і шо?
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Україна після карантину
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У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
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