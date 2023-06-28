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Кляті питання

Мятеж Пригожина как десакрализация Путина — обсуждаем события 23-24 июня

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Среда, 28 июня 2023, 13:46

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

Цей епізод присвячений заколоту Пригожина, який відбувся 23-24 червня. Чи дійсно Пригожин планував захопити владу у Кремлі чи намагався вирішити свої питання? Чи діяв Пригожин в цій ситуації сам? Наскільки наперед ця операція була спланована? Чим закінчиться ця історія для Путіна, Шойгу, Пригожина, ПВК "Вагнер" та загалом ура-патріотів? Про все це говоримо у новому випуску "Клятих питань". 

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Кляті питання

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Мятеж Пригожина как десакрализация Путина — обсуждаем события 23-24 июня
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