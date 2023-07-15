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Подкаст "Кляті питання"

Російські генерали, танки-камікадзе, касетні боєприпаси – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 15 липня 2023, 13:21

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах. У новому епізоді говоримо про:

  • Що відбувається на фронті і яка ситуація на різних напрямках та відтинках?
  • Смерть російського генерал-лейтенанта Олега Цокова в окупованому Бердянську, відсторонення російського командуючого 58-ої армії Івана Попова та арешт російських офіцерів після заколоту Пригожина;
  • Як влаштована контрбатарейна боротьба;
  • Використання росіянами танків-камікадзе;
  • Поставки зброї для України
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Головна обсерваторія
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Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
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177 епізодів
Сафарі
8 епізодів
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22 епізоди
Хроніки економіки
27 епізодів
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26 епізодів
(не)Безпечна Країна
16 епізодів
Євродонбас
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Я не встигаю!
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Онлайн[за]хист
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