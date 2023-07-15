Российские генералы, танки-камикадзе, кассетные боеприпасы – главное про войну за неделю
— Суббота, 15 июля 2023, 13:21
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах. У новому епізоді говоримо про:
- Що відбувається на фронті і яка ситуація на різних напрямках та відтинках?
- Смерть російського генерал-лейтенанта Олега Цокова в окупованому Бердянську, відсторонення російського командуючого 58-ої армії Івана Попова та арешт російських офіцерів після заколоту Пригожина;
- Як влаштована контрбатарейна боротьба;
- Використання росіянами танків-камікадзе;
- Поставки зброї для України
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Кляті питання
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