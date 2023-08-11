Чим важливий закон про медичний канабіс та яких правок він потребує? Пояснює депутатка Ольга Стефанишина

Медичний канабіс вже давно став нормою у цивілізованому світі. Він допомагає здолати наслідки хіміотерапії, ефективний при ПТСР у військових, допомагає пацієнтам з хворобою Паркінсона та забезпечує прийнятну якість життя у невиліковних пацієнтів.

Майже місяць тому Верховна Рада у першому читані проголосувала за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні. Тоді законопроєкт підтримали 268 депутатів. Попереду — розгляд майже тисячі правок та повторне голосування.

Це не перша спроба легалізувати в Україні медичний канабіс, але перша частково вдала. Попри те, що законопроєкт чекає друге читання, урядовий законопроєкт №7457 називають компромісним.

Критики кажуть, що у разі ухвалення цей законопроєкт дозволить вирощувати в Україні сировину для експорту, а хворим можуть призначити лише ліки синтетичного походження без використання коноплі. Щоб пацієнти отримали ліки, необхідно видалити марихуану з переліку заборонених в Україні речовин.

Реклама:

Прибічники законопроєкту наголошують, що важливо було ухвалити законопроєкт хоча б у такому вигляді, а пізніше можна буде внести у нього необхідні зміни.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо з депутаткою фракції "Голос" та експерткою в сфері захисту прав пацієнтів Ольгою Стефанишиною про деталі прийнятого у першому читанні законопроєкту та про правки, які він потребує.