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Кляті питання

Чем важен закон о медицинском каннабисе и в каких правок он нуждается? Объясняет депутатка Ольга Стефанишина

Федор Попадюк — Пятница, 11 августа 2023, 19:23

Медичний канабіс вже давно став нормою у цивілізованому світі. Він допомагає здолати наслідки хіміотерапії, ефективний при ПТСР у військових, допомагає пацієнтам з хворобою Паркінсона та забезпечує прийнятну якість життя у невиліковних пацієнтів.

Майже місяць тому Верховна Рада у першому читані проголосувала за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні. Тоді законопроєкт підтримали 268 депутатів. Попереду — розгляд майже тисячі правок та повторне голосування.

Це не перша спроба легалізувати в Україні медичний канабіс, але перша частково вдала. Попри те, що законопроєкт чекає друге читання, урядовий законопроєкт №7457 називають компромісним.

Критики кажуть, що у разі ухвалення цей законопроєкт дозволить вирощувати в Україні сировину для експорту, а хворим можуть призначити лише ліки синтетичного походження без використання коноплі. Щоб пацієнти отримали ліки, необхідно видалити марихуану з переліку заборонених в Україні речовин.

Прибічники законопроєкту наголошують, що важливо було ухвалити законопроєкт хоча б у такому вигляді, а пізніше можна буде внести у нього необхідні зміни.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо з депутаткою фракції "Голос" та експерткою в сфері захисту прав пацієнтів Ольгою Стефанишиною про деталі прийнятого у першому читанні законопроєкту та про правки, які він потребує.

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Кляті питання

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