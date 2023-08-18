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Подкаст "Кляті питання"

Бої за Роботине та Урожайне, ПВК "Еспаньйола" під Бахмутом і німецькі TAURUS — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 18 серпня 2023, 18:54

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Ситуацію на фронтах (ситуацію на Куп’янську та Бахмутському напрямках, звільнення Урожайного та бої за Роботине);
  • Спроби Росії знищити українські Су-24;
  • Німецькі ракети TAURUS, про передачу яких Україні йде дуже активна дискусія в Німеччині;
  • Підписання Зеленським указу про звільнення всіх обласних військкомів;
  • Нарощування Росією виробництва "безпілотників"
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Бої за Роботине та Урожайне, ПВК "Еспаньйола" під Бахмутом і німецькі TAURUS — головне про війну за тиждень
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