Бої за Роботине та Урожайне, ПВК "Еспаньйола" під Бахмутом і німецькі TAURUS — головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 18 серпня 2023, 18:54
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Ситуацію на фронтах (ситуацію на Куп’янську та Бахмутському напрямках, звільнення Урожайного та бої за Роботине);
- Спроби Росії знищити українські Су-24;
- Німецькі ракети TAURUS, про передачу яких Україні йде дуже активна дискусія в Німеччині;
- Підписання Зеленським указу про звільнення всіх обласних військкомів;
- Нарощування Росією виробництва "безпілотників"
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