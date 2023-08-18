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Кляті питання

Бои за Роботино и Урожайное, ЧВК "Эспаньола" под Бахмутом и немецкие TAURUS - главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 18 августа 2023, 18:54

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Ситуацію на фронтах (ситуацію на Куп’янську та Бахмутському напрямках, звільнення Урожайного та бої за Роботине);
  • Спроби Росії знищити українські Су-24;
  • Німецькі ракети TAURUS, про передачу яких Україні йде дуже активна дискусія в Німеччині;
  • Підписання Зеленським указу про звільнення всіх обласних військкомів;
  • Нарощування Росією виробництва "безпілотників"
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Бои за Роботино и Урожайное, ЧВК "Эспаньола" под Бахмутом и немецкие TAURUS - главное о войне за неделю
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