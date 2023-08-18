Бои за Роботино и Урожайное, ЧВК "Эспаньола" под Бахмутом и немецкие TAURUS - главное о войне за неделю
— Пятница, 18 августа 2023, 18:54
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Ситуацію на фронтах (ситуацію на Куп’янську та Бахмутському напрямках, звільнення Урожайного та бої за Роботине);
- Спроби Росії знищити українські Су-24;
- Німецькі ракети TAURUS, про передачу яких Україні йде дуже активна дискусія в Німеччині;
- Підписання Зеленським указу про звільнення всіх обласних військкомів;
- Нарощування Росією виробництва "безпілотників"
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Кляті питання
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