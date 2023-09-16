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Подкаст "Кляті питання"

Андріївка звільнена, "бавовна" в Криму, "Мінськ" знищений та робота РЕБ – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 16 вересня 2023, 11:29

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Звільнення Андріївки та ситуацію на інших напрямках
  • Удар по судноремонтному заводу у Криму та знищення "Мінську" та пошкодження "Ростову-на-Дону"
  • Що таке РЕБ та як він працює?
  • Зустріч Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина
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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Андріївка звільнена, "бавовна" в Криму, "Мінськ" знищений та робота РЕБ – головне про війну за тиждень
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24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
10 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
185 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 епізодів
Хроніки економіки
36 епізодів
УП. Вголос
28 епізодів
(не)Безпечна Країна
22 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
19 епізодів
Культура всього
82 епізоди
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
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До попкорну з Анною Паленчук
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