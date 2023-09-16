Андріївка звільнена, "бавовна" в Криму, "Мінськ" знищений та робота РЕБ – головне про війну за тиждень
— Субота, 16 вересня 2023, 11:29
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Звільнення Андріївки та ситуацію на інших напрямках
- Удар по судноремонтному заводу у Криму та знищення "Мінську" та пошкодження "Ростову-на-Дону"
- Що таке РЕБ та як він працює?
- Зустріч Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина
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