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Кляті питання

Андреевка освобождена, "бавовна" в Крыму, "Минск" уничтожен и работа РЭБ – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 16 сентября 2023, 11:29

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Звільнення Андріївки та ситуацію на інших напрямках
  • Удар по судноремонтному заводу у Криму та знищення "Мінську" та пошкодження "Ростову-на-Дону"
  • Що таке РЕБ та як він працює?
  • Зустріч Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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