Удари по енергетиці, нові російські ракети, перший Рамштайн Умєрова – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 22 вересня 2023, 17:51
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Нові ракетні обстріли спрямовані на енергетичну інфраструктуру
- Російські ракети Х-БД, їхні технічні характеристики та те, чи можуть їх збивати українські повітряні сили
- Диверсію на Чкаловському аеропорту під Москвою
- Ситуацію на фронтах
- Новий "Рамштайн"
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