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Подкаст "Кляті питання"

Удари по енергетиці, нові російські ракети, перший Рамштайн Умєрова – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 22 вересня 2023, 17:51

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Нові ракетні обстріли спрямовані на енергетичну інфраструктуру
  • Російські ракети Х-БД, їхні технічні характеристики та те, чи можуть їх збивати українські повітряні сили
  • Диверсію на Чкаловському аеропорту під Москвою
  • Ситуацію на фронтах
  • Новий "Рамштайн"
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Удари по енергетиці, нові російські ракети, перший Рамштайн Умєрова – головне про війну за тиждень
22 вересня 2023, 17:51 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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11 епізодів
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6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
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186 епізодів
Сафарі
13 епізодів
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29 епізодів
Хроніки економіки
37 епізодів
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29 епізодів
(не)Безпечна Країна
23 епізоди
Євродонбас
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Я не встигаю!
19 епізодів
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Температура - нормальна!
68 епізодів
Чому вони крадуть?
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Життя бентежне
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Ок і шо?
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Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
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