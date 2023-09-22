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Кляті питання

Удары по энергетике, новые российские ракеты, первый Рамштайн Умерова – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 22 сентября 2023, 17:51

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Нові ракетні обстріли спрямовані на енергетичну інфраструктуру
  • Російські ракети Х-БД, їхні технічні характеристики та те, чи можуть їх збивати українські повітряні сили
  • Диверсію на Чкаловському аеропорту під Москвою
  • Ситуацію на фронтах
  • Новий "Рамштайн"
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Удары по энергетике, новые российские ракеты, первый Рамштайн Умерова – главное о войне за неделю
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