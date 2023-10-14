Наступ на Авдіївку, Зеленський на "Рамштайні" та уроки Ізраїлю – головне про війну за тиждень
— Субота, 14 жовтня 2023, 08:48
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Складну ситуацію на Авдіївському напрямку;
- Удари морських дронів по російським кораблям;
- Чи вплине війна в Ізраїлі на допомогу Україні?
- Зеленського на "Рамштайні" та зброю від партнерів.
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