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Подкаст "Кляті питання"

Наступ на Авдіївку, Зеленський на "Рамштайні" та уроки Ізраїлю – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 14 жовтня 2023, 08:48

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Складну ситуацію на Авдіївському напрямку;
  • Удари морських дронів по російським кораблям;
  • Чи вплине війна в Ізраїлі на допомогу Україні?
  • Зеленського на "Рамштайні" та зброю від партнерів.
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Наступ на Авдіївку, Зеленський на "Рамштайні" та уроки Ізраїлю – головне про війну за тиждень
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