Наступление на Авдеевку, Зеленский на "Рамштайн" и уроки Израиля – главное о войне за неделю
— Суббота, 14 октября 2023, 08:48
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Складну ситуацію на Авдіївському напрямку;
- Удари морських дронів по російським кораблям;
- Чи вплине війна в Ізраїлі на допомогу Україні?
- Зеленського на "Рамштайні" та зброю від партнерів.
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Кляті питання
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