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Кляті питання

Наступление на Авдеевку, Зеленский на "Рамштайн" и уроки Израиля – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 14 октября 2023, 08:48

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Складну ситуацію на Авдіївському напрямку;
  • Удари морських дронів по російським кораблям;
  • Чи вплине війна в Ізраїлі на допомогу Україні?
  • Зеленського на "Рамштайні" та зброю від партнерів.
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Наступление на Авдеевку, Зеленский на "Рамштайн" и уроки Израиля – главное о войне за неделю
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