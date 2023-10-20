ATACMS в Україні, "Кинджали" над Чорним морем, ЗСУ на лівому березі Дніпра – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 20 жовтня 2023, 16:34
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Передачу США Україні ракет ATACMS;
- Погрози Путіна, що носії "Кинджалів" патрулюватимуть Чорне море;
- Ситуацію на Авдіївському напрямку
- Дії ЗСУ на лівому березі Дніпра
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