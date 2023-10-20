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Подкаст "Кляті питання"

ATACMS в Україні, "Кинджали" над Чорним морем, ЗСУ на лівому березі Дніпра – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 20 жовтня 2023, 16:34

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Передачу США Україні ракет ATACMS;
  • Погрози Путіна, що носії "Кинджалів" патрулюватимуть Чорне море;
  • Ситуацію на Авдіївському напрямку
  • Дії ЗСУ на лівому березі Дніпра
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Кавун та тютюн
9 епізодів
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188 епізодів
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13 епізодів
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34 епізоди
Хроніки економіки
41 епізод
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