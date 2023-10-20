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Кляті питання

ATACMS в Украине, "Кинжалы" над Черным морем, ВСУ на левом берегу Днепра – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 20 октября 2023, 16:34

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Передачу США Україні ракет ATACMS;
  • Погрози Путіна, що носії "Кинджалів" патрулюватимуть Чорне море;
  • Ситуацію на Авдіївському напрямку
  • Дії ЗСУ на лівому березі Дніпра
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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