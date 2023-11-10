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Подкаст "Кляті питання"

Трагедія 128-ї, знищення "Аскольда", Abrams і Archer в Україні – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 10 листопада 2023, 11:39

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Ситуацію на фронтах;
  • Знищення російського корабля "Аскольд"
  • Трагедію 128-ї бригади;
  • Загибель помічника Залужного;
  • Заяви росіян про виробництво 2100 танків;
  • Появу на фронті танків Abrams та САУ "Archer"

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Трагедія 128-ї, знищення "Аскольда", Abrams і Archer в Україні – головне про війну за тиждень
10 листопада 2023, 11:39 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
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193 епізоди
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