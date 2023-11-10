Трагедия 128-й, уничтожение "Аскольда", Abrams и Archer в Украине - главное о войне за неделю
— Пятница, 10 ноября 2023, 11:39
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Ситуацію на фронтах;
- Знищення російського корабля "Аскольд"
- Трагедію 128-ї бригади;
- Загибель помічника Залужного;
- Заяви росіян про виробництво 2100 танків;
- Появу на фронті танків Abrams та САУ "Archer"
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Кляті питання
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