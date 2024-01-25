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Подкаст "Кляті питання"

Падіння Іл-76, підземні труби Авдіївки та французські розумні авіабомби – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Четвер, 25 січня 2024, 22:11

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Падіння російського літака Іл-72;
  • Ситуацію в Авдіївці поблизу "Царської охоти" та загалом на фронті;
  • Важливість "бавовни" по російським нафтопереробним заводам та нафтосховищам
  • Французські керовані авіабомби AASM Hammer

Ми створили у Монобанку банку "Клятих питань" щоб перетворювати ваші маленькі одиничні донати в великі колективні суми. Цього тижня починаємо збір на FPV-дрони. Мета: 30 тисяч.  Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/9MbzHZfPFX

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Падіння Іл-76, підземні труби Авдіївки та французські розумні авіабомби – головне про війну за тиждень
25 січня 2024, 22:11 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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5 епізодів
Головна обсерваторія
19 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
202 епізоди
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
46 епізодів
Хроніки економіки
52 епізоди
УП. Вголос
41 епізод
(не)Безпечна Країна
35 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
76 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
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Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
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Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів