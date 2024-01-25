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Кляті питання

Падение Ил-76, подземные трубы Авдеевки и французские умные авиабомбы – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Четверг, 25 января 2024, 22:11

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Падіння російського літака Іл-72;
  • Ситуацію в Авдіївці поблизу "Царської охоти" та загалом на фронті;
  • Важливість "бавовни" по російським нафтопереробним заводам та нафтосховищам
  • Французські керовані авіабомби AASM Hammer

Ми створили у Монобанку банку "Клятих питань" щоб перетворювати ваші маленькі одиничні донати в великі колективні суми. Цього тижня починаємо збір на FPV-дрони. Мета: 30 тисяч.  Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/9MbzHZfPFX

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Падение Ил-76, подземные трубы Авдеевки и французские умные авиабомбы – главное о войне за неделю
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