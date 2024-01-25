Падение Ил-76, подземные трубы Авдеевки и французские умные авиабомбы – главное о войне за неделю
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Падіння російського літака Іл-72;
- Ситуацію в Авдіївці поблизу "Царської охоти" та загалом на фронті;
- Важливість "бавовни" по російським нафтопереробним заводам та нафтосховищам
- Французські керовані авіабомби AASM Hammer
Ми створили у Монобанку банку "Клятих питань" щоб перетворювати ваші маленькі одиничні донати в великі колективні суми. Цього тижня починаємо збір на FPV-дрони. Мета: 30 тисяч. Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/9MbzHZfPFX
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Кляті питання
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