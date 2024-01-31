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Подкаст "Кляті питання"

Що таке гендерно зумовлене насильство та які його масштаби? Говоримо з представницею ООН Жінки в Україні

Федір Попадюк — Середа, 31 січня 2024, 17:41

Кожна третя жінка, яка звертається на гарячі лінії підтримки в Україні, потерпає від насильства з боку інтимного партнера. Скільки жінок які потерпають від насильства, але нікому про це не кажуть — невідомо. 

При цьому, за 2023 року до Національної поліції України надійшло 216 284 звернення, пов'язаних з домашнім насильством. І знову ж — ця цифра не відображає реальної картини, бо ми говоримо лише про тих, хто звертається у поліцію.

Гендерно зумовлене насильство – це тема, про яку ми будемо говорити у новому епізоді подкасту "Кляті питання" з представницею ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер. 

Чому відбувається гендерно зумовлене насильство та які його масштаби в Україні? Як на нього впливає війна? Як йому запобігати? Про все це говоримо у новому епізоді подкасту. 

Цей епізод було записано в межах проєкту "EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні", який впроваджується ООН Жінки в Україні за підтримки Європейського Союзу".

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Що таке гендерно зумовлене насильство та які його масштаби? Говоримо з представницею ООН Жінки в Україні
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