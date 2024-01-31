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Кляті питання

Что такое гендерно обусловленное насилие и каковы его масштабы? Говорим с представительницей ООН Женщины в Украине

Федор Попадюк — Среда, 31 января 2024, 17:41

Кожна третя жінка, яка звертається на гарячі лінії підтримки в Україні, потерпає від насильства з боку інтимного партнера. Скільки жінок які потерпають від насильства, але нікому про це не кажуть — невідомо. 

При цьому, за 2023 року до Національної поліції України надійшло 216 284 звернення, пов'язаних з домашнім насильством. І знову ж — ця цифра не відображає реальної картини, бо ми говоримо лише про тих, хто звертається у поліцію.

Гендерно зумовлене насильство – це тема, про яку ми будемо говорити у новому епізоді подкасту "Кляті питання" з представницею ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер. 

Чому відбувається гендерно зумовлене насильство та які його масштаби в Україні? Як на нього впливає війна? Як йому запобігати? Про все це говоримо у новому епізоді подкасту. 

Цей епізод було записано в межах проєкту "EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні", який впроваджується ООН Жінки в Україні за підтримки Європейського Союзу".

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Что такое гендерно обусловленное насилие и каковы его масштабы? Говорим с представительницей ООН Женщины в Украине
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