Что такое гендерно обусловленное насилие и каковы его масштабы? Говорим с представительницей ООН Женщины в Украине
Кожна третя жінка, яка звертається на гарячі лінії підтримки в Україні, потерпає від насильства з боку інтимного партнера. Скільки жінок які потерпають від насильства, але нікому про це не кажуть — невідомо.
При цьому, за 2023 року до Національної поліції України надійшло 216 284 звернення, пов'язаних з домашнім насильством. І знову ж — ця цифра не відображає реальної картини, бо ми говоримо лише про тих, хто звертається у поліцію.
Гендерно зумовлене насильство – це тема, про яку ми будемо говорити у новому епізоді подкасту "Кляті питання" з представницею ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер.
Чому відбувається гендерно зумовлене насильство та які його масштаби в Україні? Як на нього впливає війна? Як йому запобігати? Про все це говоримо у новому епізоді подкасту.
Цей епізод було записано в межах проєкту "EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні", який впроваджується ООН Жінки в Україні за підтримки Європейського Союзу".
Кляті питання
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