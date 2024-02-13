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Подкаст "Кляті питання"

Що відомо про Сирського та його команду? Подкаст "Кляті питання"

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Вівторок, 13 лютого 2024, 10:51

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді подкасту Кляті питання говоримо: 

  • Нового головнокомандувача Олександра Сирського та його бекграуд
  • Про негативні реакції на призначення Сирського
  • Задачі, які стоять перед Сирським
  • Про команду, яка прийшла разом з новим очільником Генштабу

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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