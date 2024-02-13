Что известно о Сырском и его команде? Подкаст "Кляті питання"

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді подкасту Кляті питання говоримо:

Нового головнокомандувача Олександра Сирського та його бекграуд

Про негативні реакції на призначення Сирського

Задачі, які стоять перед Сирським

Про команду, яка прийшла разом з новим очільником Генштабу

Ми створили у Монобанку банку "Клятих питань" щоб перетворювати ваші маленькі одиничні донати в великі колективні суми. Цього тижня починаємо збір на FPV-дрони. Мета: 30 тисяч. Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/9MbzHZfPFX

Ми також створили "Конверт", для тих, кому зручніший Приватбанк: https://www.privat24.ua/send/bprzh