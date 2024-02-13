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Кляті питання

Что известно о Сырском и его команде? Подкаст "Кляті питання"

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Вторник, 13 февраля 2024, 10:51

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді подкасту Кляті питання говоримо: 

  • Нового головнокомандувача Олександра Сирського та його бекграуд
  • Про негативні реакції на призначення Сирського
  • Задачі, які стоять перед Сирським
  • Про команду, яка прийшла разом з новим очільником Генштабу

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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