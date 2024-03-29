Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Подкаст "Кляті питання"

Міфи про "Циркон", нові російські авіабомби та літній наступ росіян — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 29 березня 2024, 23:14

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді ми говоримо про:

  • Нові ракетні обстріли по критичній інфраструктурі;
  • Авіабомбу УМПБ Д-30СН, яку росіяни вдарили по Харкову;
  • Ракети "Циркон";
  • Чи можливий наступ росіян на Харків;
  • Можливий літній наступ росіян;
  • Ситуацію на фронті
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти АбукАбук RSSRSS

Реклама:

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Реклама:
Міфи про "Циркон", нові російські авіабомби та літній наступ росіян — головне про війну за тиждень
29 березня 2024, 23:14 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
24.02: Реконструкція. Епізод 3: Об'єкт №1, або Вся влада – в бункері Зеленського
29 березня 2024, 15:35 — Роман Романюк, Федір Попадюк
Як гральний бізнес захопив ринок реклами та звідки у нього стільки грошей?
28 березня 2024, 14:24 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Життя всередині вас: як людям шкодить одержимість можливим зараженням глистами
26 березня 2024, 16:33 — Наталія Бушковська
Чому британська монархія досі існує?
25 березня 2024, 17:02 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
2 епізоди
Головна обсерваторія
23 епізоди
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
211 епізод
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
53 епізоди
Хроніки економіки
62 епізоди
УП. Вголос
47 епізодів
(не)Безпечна Країна
39 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
80 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів