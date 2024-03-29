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Кляті питання

Мифы о "Цирконе", новые российские авиабомбы и летнее наступление россиян — главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 29 марта 2024, 23:14

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді ми говоримо про:

  • Нові ракетні обстріли по критичній інфраструктурі;
  • Авіабомбу УМПБ Д-30СН, яку росіяни вдарили по Харкову;
  • Ракети "Циркон";
  • Чи можливий наступ росіян на Харків;
  • Можливий літній наступ росіян;
  • Ситуацію на фронті
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Мифы о "Цирконе", новые российские авиабомбы и летнее наступление россиян — главное о войне за неделю
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