Мифы о "Цирконе", новые российские авиабомбы и летнее наступление россиян — главное о войне за неделю
— Пятница, 29 марта 2024, 23:14
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді ми говоримо про:
- Нові ракетні обстріли по критичній інфраструктурі;
- Авіабомбу УМПБ Д-30СН, яку росіяни вдарили по Харкову;
- Ракети "Циркон";
- Чи можливий наступ росіян на Харків;
- Можливий літній наступ росіян;
- Ситуацію на фронті
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Кляті питання
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