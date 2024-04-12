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Подкаст "Кляті питання"

Часів Яр, нова російська ракета Х-69 та танки-сараї — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 12 квітня 2024, 21:47

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Нові обстріли критичної інфраструктури;

  • Застосування Росією ракети Х-69, технічні характеристики цієї ракети та загрози, які вона несе;

  • Ситуацію на фронтах та тиск росіян на Часів Яр;

  • Використання росіянами "танків-сараїв";

  • Закон про мобілізацію

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Часів Яр, нова російська ракета Х-69 та танки-сараї — головне про війну за тиждень
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11 епізодів
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6 епізодів
Кавун та тютюн
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