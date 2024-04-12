Часів Яр, нова російська ракета Х-69 та танки-сараї — головне про війну за тиждень
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
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Нові обстріли критичної інфраструктури;
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Застосування Росією ракети Х-69, технічні характеристики цієї ракети та загрози, які вона несе;
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Ситуацію на фронтах та тиск росіян на Часів Яр;
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Використання росіянами "танків-сараїв";
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Закон про мобілізацію
Подкаст "Кляті питання"
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