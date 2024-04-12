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Кляті питання

Часов Яр, новая российская ракета Х-69 и "танки-сараи" — главное про войну за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 12 апреля 2024, 21:47

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Нові обстріли критичної інфраструктури;

  • Застосування Росією ракети Х-69, технічні характеристики цієї ракети та загрози, які вона несе;

  • Ситуацію на фронтах та тиск росіян на Часів Яр;

  • Використання росіянами "танків-сараїв";

  • Закон про мобілізацію

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Часов Яр, новая российская ракета Х-69 и "танки-сараи" — главное про войну за неделю
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