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Подкаст "Кляті питання"

Збиття Ту-22М3, знищення російських РЛС, тиск на Очеретине – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 20 квітня 2024, 20:44

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, кількість цих літаків у росіян та наслідки цієї події
  • Знищення російських РЛС "Контейнер", АСУ "Фундамент-М" та ЗРК С-400
  • Ситуацію у Чорному морі
  • Ситуацію на фронті
  • Допомогу від США
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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Збиття Ту-22М3, знищення російських РЛС, тиск на Очеретине – головне про війну за тиждень
20 квітня 2024, 20:44 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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1 епізод
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War-life balance
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Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
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215 епізодів
Головна обсерваторія
25 епізодів
Сафарі
13 епізодів
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Хроніки економіки
65 епізодів
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