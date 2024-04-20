Збиття Ту-22М3, знищення російських РЛС, тиск на Очеретине – головне про війну за тиждень
— Субота, 20 квітня 2024, 20:44
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, кількість цих літаків у росіян та наслідки цієї події
- Знищення російських РЛС "Контейнер", АСУ "Фундамент-М" та ЗРК С-400
- Ситуацію у Чорному морі
- Ситуацію на фронті
- Допомогу від США
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Подкаст "Кляті питання"
Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.
Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах