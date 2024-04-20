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Кляті питання

Сбитие Ту-22М3, уничтожение российских РЛС, давление на Очеретино – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 20 апреля 2024, 20:44

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, кількість цих літаків у росіян та наслідки цієї події
  • Знищення російських РЛС "Контейнер", АСУ "Фундамент-М" та ЗРК С-400
  • Ситуацію у Чорному морі
  • Ситуацію на фронті
  • Допомогу від США
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Сбитие Ту-22М3, уничтожение российских РЛС, давление на Очеретино – главное о войне за неделю
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