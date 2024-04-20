Сбитие Ту-22М3, уничтожение российских РЛС, давление на Очеретино – главное о войне за неделю
— Суббота, 20 апреля 2024, 20:44
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, кількість цих літаків у росіян та наслідки цієї події
- Знищення російських РЛС "Контейнер", АСУ "Фундамент-М" та ЗРК С-400
- Ситуацію у Чорному морі
- Ситуацію на фронті
- Допомогу від США
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Кляті питання
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