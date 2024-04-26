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Подкаст "Кляті питання"

Очеретине, небезпека для Харкова та військова допомога від США — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 26 квітня 2024, 19:37

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Складну ситуацію на фронтах та просування росіян в Очеретине;
  • Важливість Часового Яру;
  • Створення росіянами угрупування "Сєвєр" та небезпеку для Харкова;
  • Допомогу від США та деталі нового військового пакету; 
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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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Очеретине, небезпека для Харкова та військова допомога від США — головне про війну за тиждень
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