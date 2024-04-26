Очеретине, небезпека для Харкова та військова допомога від США — головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 26 квітня 2024, 19:37
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Складну ситуацію на фронтах та просування росіян в Очеретине;
- Важливість Часового Яру;
- Створення росіянами угрупування "Сєвєр" та небезпеку для Харкова;
- Допомогу від США та деталі нового військового пакету;
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Подкаст "Кляті питання"
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