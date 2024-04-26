Очеретине, опасность для Харькова и военная помощь от США — главное о войне за неделю
— Пятница, 26 апреля 2024, 19:37
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Складну ситуацію на фронтах та просування росіян в Очеретине;
- Важливість Часового Яру;
- Створення росіянами угрупування "Сєвєр" та небезпеку для Харкова;
- Допомогу від США та деталі нового військового пакету;
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Кляті питання
Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.
Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах