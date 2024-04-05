Удари по російських аеродромах, бронетанкові штурми РФ та балістика з півдня – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 5 квітня 2024, 13:05
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді ми говоримо про:
- Нові удари по російським аеродромам;
- Удари на відстань понад 1000 км та наслідки ударів по НПЗ
- Активне використання росією бронетанкових колон
- Те, чому почастішали повідомлення про загрозу балістики з півдня
- Російську ВШС "Ладога"
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