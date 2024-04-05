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Подкаст "Кляті питання"

Удари по російських аеродромах, бронетанкові штурми РФ та балістика з півдня – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 5 квітня 2024, 13:05

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді ми говоримо про:

  • Нові удари по російським аеродромам; 
  • Удари на відстань понад 1000 км та наслідки ударів по НПЗ 
  • Активне використання росією бронетанкових колон
  • Те, чому почастішали повідомлення про загрозу балістики з півдня 
  • Російську ВШС "Ладога"
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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11 епізодів
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6 епізодів
Кавун та тютюн
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213 епізоди
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