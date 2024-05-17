Рекордна атака БПЛА, знищення МіГ-31 на Бельбеку та наступ РФ на Харківщині – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 17 травня 2024, 23:31
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Знищення літаків на аеродромі Бельбек в окупованому Криму;
- Наймасованішу атаку українських безпілотників по російським енергооб’єктам;
- Російський наступ в Харківській області;
- Ситуацію на інших ділянках фронту;
- Звільнення російського міністра оборони Шойгу з посади;
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Подкаст "Кляті питання"
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