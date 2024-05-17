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Подкаст "Кляті питання"

Рекордна атака БПЛА, знищення МіГ-31 на Бельбеку та наступ РФ на Харківщині – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 17 травня 2024, 23:31

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Знищення літаків на аеродромі Бельбек в окупованому Криму;
  • Наймасованішу атаку українських безпілотників по російським енергооб’єктам;
  • Російський наступ в Харківській області;
  • Ситуацію на інших ділянках фронту;
  • Звільнення російського міністра оборони Шойгу з посади;
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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Рекордна атака БПЛА, знищення МіГ-31 на Бельбеку та наступ РФ на Харківщині – головне про війну за тиждень
17 травня 2024, 23:31 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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Головна обсерваторія
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