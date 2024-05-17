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Кляті питання

Рекордная атака БПЛА, уничтожение МиГ-31 в Бельбеке и наступление РФ в Харьковской области – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 17 мая 2024, 23:31

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Знищення літаків на аеродромі Бельбек в окупованому Криму;
  • Наймасованішу атаку українських безпілотників по російським енергооб’єктам;
  • Російський наступ в Харківській області;
  • Ситуацію на інших ділянках фронту;
  • Звільнення російського міністра оборони Шойгу з посади;
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Рекордная атака БПЛА, уничтожение МиГ-31 в Бельбеке и наступление РФ в Харьковской области – главное о войне за неделю
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