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Подкаст "Кляті питання"

"Зоряні війни" в Криму, зачистка генералів в армії РФ, та "гради" на Sea Baby – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 24 травня 2024, 21:03

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Наслідки українських ударів по окупованим територіям, ураження вузлу зв'язку під Алуштою, знищення С400 на Донеччині, та корабля "Циклон"
  • Відставки та арешти генералів у російському генштабі
  • Ситуацію на фронтах
  • Дрони Sea Baby
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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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"Зоряні війни" в Криму, зачистка генералів в армії РФ, та "гради" на Sea Baby – головне про війну за тиждень
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War-life balance
14 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
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219 епізодів
Головна обсерваторія
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