"Зоряні війни" в Криму, зачистка генералів в армії РФ, та "гради" на Sea Baby – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 24 травня 2024, 21:03
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Наслідки українських ударів по окупованим територіям, ураження вузлу зв'язку під Алуштою, знищення С400 на Донеччині, та корабля "Циклон"
- Відставки та арешти генералів у російському генштабі
- Ситуацію на фронтах
- Дрони Sea Baby
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Подкаст "Кляті питання"
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