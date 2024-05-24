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Кляті питання

"Звездные войны" в Крыму, зачистка генералов в армии РФ и "грады" на Sea Baby – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 24 мая 2024, 21:03

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Наслідки українських ударів по окупованим територіям, ураження вузлу зв'язку під Алуштою, знищення С400 на Донеччині, та корабля "Циклон"
  • Відставки та арешти генералів у російському генштабі
  • Ситуацію на фронтах
  • Дрони Sea Baby
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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