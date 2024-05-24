"Звездные войны" в Крыму, зачистка генералов в армии РФ и "грады" на Sea Baby – главное о войне за неделю
— Пятница, 24 мая 2024, 21:03
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Наслідки українських ударів по окупованим територіям, ураження вузлу зв'язку під Алуштою, знищення С400 на Донеччині, та корабля "Циклон"
- Відставки та арешти генералів у російському генштабі
- Ситуацію на фронтах
- Дрони Sea Baby
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Кляті питання
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