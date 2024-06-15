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Подкаст "Кляті питання"

Втрата Старомайорського, фортифікації біля Вовчанську та С-500 у окупованому Криму – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 15 червня 2024, 19:15

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Ситуацію на фронті, будівництво росіянами фотрифікацій біля Вовчанську, втрату Старомайорського та важку ситуацію біля Часового Яру;
  • С-500 у окупованому Криму;
  • Нову тактику російської стратегічної авіації;
  • Французські літаки Mirage 2000 та літаки від Аргентини Super-Étendard;
  • Російські КАБи та спроби України наростити виробництво керованих авіабомб;
  • Економічне бронювання 
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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Втрата Старомайорського, фортифікації біля Вовчанську та С-500 у окупованому Криму – головне про війну за тиждень
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