Втрата Старомайорського, фортифікації біля Вовчанську та С-500 у окупованому Криму – головне про війну за тиждень
— Субота, 15 червня 2024, 19:15
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Ситуацію на фронті, будівництво росіянами фотрифікацій біля Вовчанську, втрату Старомайорського та важку ситуацію біля Часового Яру;
- С-500 у окупованому Криму;
- Нову тактику російської стратегічної авіації;
- Французські літаки Mirage 2000 та літаки від Аргентини Super-Étendard;
- Російські КАБи та спроби України наростити виробництво керованих авіабомб;
- Економічне бронювання
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