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Кляті питання

Потеря Старомайорского, фортификации возле Волчанска и С-500 в оккупированном Крыму – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 15 июня 2024, 19:15

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Ситуацію на фронті, будівництво росіянами фотрифікацій біля Вовчанську, втрату Старомайорського та важку ситуацію біля Часового Яру;
  • С-500 у окупованому Криму;
  • Нову тактику російської стратегічної авіації;
  • Французські літаки Mirage 2000 та літаки від Аргентини Super-Étendard;
  • Російські КАБи та спроби України наростити виробництво керованих авіабомб;
  • Економічне бронювання 

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Потеря Старомайорского, фортификации возле Волчанска и С-500 в оккупированном Крыму – главное о войне за неделю
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