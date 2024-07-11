Зміна Росією тактики обстрілів, криза Покровського напрямку та ще раз про F-16 – головне про війну за тиждень
— Четвер, 11 липня 2024, 20:31
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Наслідки масованого обстрілу росіянами, удар по Охматдиту, зміну росіянами тактики масованих обстрілів та про специфіку використання ракети Х-101;
- Про кількість літаків F-16, яку може отримати Україна та про те, чому цього недостатньо;
- Про ситуацію на фронтах, важку ситуацію на Покровському напрямку та про тиск на Торецьк;
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Подкаст "Кляті питання"
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