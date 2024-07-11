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Кляті питання

Смена Россией тактики обстрелов, кризис Покровского направления и еще раз об F-16 – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Четверг, 11 июля 2024, 20:31

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Наслідки масованого обстрілу росіянами, удар по Охматдиту, зміну росіянами тактики масованих обстрілів та про специфіку використання ракети Х-101;
  • Про кількість літаків F-16, яку може отримати Україна та про те, чому цього недостатньо;
  • Про ситуацію на фронтах, важку ситуацію на Покровському напрямку та про тиск на Торецьк;
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Смена Россией тактики обстрелов, кризис Покровского направления и еще раз об F-16 – главное о войне за неделю
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