Слід РФ у вбивстві Фаріон, нові російські ударні БПЛА та американські вертольоти Bell 407 – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 26 липня 2024, 16:38
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Можливий слід росіян у вбивстві Ірини Фаріон;
- Ситуацію на фронтах, ситуацію на Покровському та Курахівському напрямках;
- Нові російські ударні БПЛА;
- Американські вертольоти Bell 407.
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