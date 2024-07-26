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Подкаст "Кляті питання"

Слід РФ у вбивстві Фаріон, нові російські ударні БПЛА та американські вертольоти Bell 407 – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 26 липня 2024, 16:38

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Можливий слід росіян у вбивстві Ірини Фаріон;
  • Ситуацію на фронтах, ситуацію на Покровському та Курахівському напрямках;
  • Нові російські ударні БПЛА;
  • Американські вертольоти Bell 407.
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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Слід РФ у вбивстві Фаріон, нові російські ударні БПЛА та американські вертольоти Bell 407 – головне про війну за тиждень
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War-life balance
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Українські 90-ті
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9 епізодів
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224 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
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