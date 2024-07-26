След РФ в убийстве Фарион, новые российские ударные БПЛА и американские вертолеты Bell 407 – главное о войне за неделю
— Пятница, 26 июля 2024, 16:38
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Можливий слід росіян у вбивстві Ірини Фаріон;
- Ситуацію на фронтах, ситуацію на Покровському та Курахівському напрямках;
- Нові російські ударні БПЛА;
- Американські вертольоти Bell 407.
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Кляті питання
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