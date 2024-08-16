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Подкаст "Кляті питання"

Важкий Покровський напрямок, аналіз Курської операції та удари по російським аеродромам – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 16 серпня 2024, 16:07

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Покровський напрямок та наступ росіян;
  • Курську операцію та можливі варіанти розвитку подій там;
  • Масову атаку по російським аеродромам і її наслідки

Ми створили у Монобанку банку "Клятих питань" щоб перетворювати ваші маленькі одиничні донати в великі колективні суми. Зараз ми збираємо на РЕБ для однієї з Миколаївських бригад. Мета збору — 48 тисяч

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Важкий Покровський напрямок, аналіз Курської операції та удари по російським аеродромам – головне про війну за тиждень
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