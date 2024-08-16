Тяжелое Покровское направление, анализ Курской операции и удары по российским аэродромам – главное о войне за неделю

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

Покровський напрямок та наступ росіян;

Курську операцію та можливі варіанти розвитку подій там;

Масову атаку по російським аеродромам і її наслідки

Ми створили у Монобанку банку "Клятих питань" щоб перетворювати ваші маленькі одиничні донати в великі колективні суми. Зараз ми збираємо на РЕБ для однієї з Миколаївських бригад. Мета збору — 48 тисяч