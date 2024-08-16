Тяжелое Покровское направление, анализ Курской операции и удары по российским аэродромам – главное о войне за неделю
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Покровський напрямок та наступ росіян;
- Курську операцію та можливі варіанти розвитку подій там;
- Масову атаку по російським аеродромам і її наслідки
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Кляті питання
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