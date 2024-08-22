Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Подкаст "Кляті питання"

"Вірю/не вірю" від Сирського, "Саваслєйка" під прицілом, Тьоткіно в куті – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Четвер, 22 серпня 2024, 17:50

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Удари по російським аеродромам;
  • Втечу російських кораблів з Криму;
  • Розкриті Сирським дані про кількість ударів російськими ракетами по українським об’єктам;
  • Важку ситуацію на Покровському напрямку;
  • Третій тиждень Курської операції.

Ми створили у Монобанку банку "Клятих питань" щоб перетворювати ваші маленькі одиничні донати в великі колективні суми. Зараз ми збираємо на комплектуючі для FPV для 55 ОАБр. Мета збору — 61 тисяча гривень.

Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти АбукАбук RSSRSS

Реклама:

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Реклама:
"Вірю/не вірю" від Сирського, "Саваслєйка" під прицілом, Тьоткіно в куті – головне про війну за тиждень
22 серпня 2024, 17:50 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Стосунки під час війни – подкаст War-life balance
21 серпня 2024, 18:30 — Аліна Полякова
Ілля Рєпін. Як Росії вдалося привласнити українського художника
20 серпня 2024, 13:35 — Анна Лодигіна
Курська операція Сирського і великий корупційний скандал в уряді
18 серпня 2024, 12:07 — Роман Кравець, Роман Романюк
Важкий Покровський напрямок, аналіз Курської операції та удари по російським аеродромам – головне про війну за тиждень
16 серпня 2024, 16:07 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
2 епізоди
УП-2
16 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
21 епізод
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
227 епізодів
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 епізодів
Хроніки економіки
80 епізодів
УП. Вголос
61 епізод
(не)Безпечна Країна
46 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів