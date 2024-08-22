"Вірю/не вірю" від Сирського, "Саваслєйка" під прицілом, Тьоткіно в куті – головне про війну за тиждень
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Удари по російським аеродромам;
- Втечу російських кораблів з Криму;
- Розкриті Сирським дані про кількість ударів російськими ракетами по українським об’єктам;
- Важку ситуацію на Покровському напрямку;
- Третій тиждень Курської операції.
Ми створили у Монобанку банку "Клятих питань" щоб перетворювати ваші маленькі одиничні донати в великі колективні суми. Зараз ми збираємо на комплектуючі для FPV для 55 ОАБр. Мета збору — 61 тисяча гривень.
Подкаст "Кляті питання"
Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.
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