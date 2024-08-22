"Верю/не верю" от Сырского, "Саваслейка" под прицелом, Теткино в углу - главное о войне за неделю

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

Удари по російським аеродромам;

Втечу російських кораблів з Криму;

Розкриті Сирським дані про кількість ударів російськими ракетами по українським об’єктам;

Важку ситуацію на Покровському напрямку;

Третій тиждень Курської операції.

Ми створили у Монобанку банку "Клятих питань" щоб перетворювати ваші маленькі одиничні донати в великі колективні суми. Зараз ми збираємо на комплектуючі для FPV для 55 ОАБр. Мета збору — 61 тисяча гривень.