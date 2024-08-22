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Кляті питання

"Верю/не верю" от Сырского, "Саваслейка" под прицелом, Теткино в углу - главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Четверг, 22 августа 2024, 17:50

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Удари по російським аеродромам;
  • Втечу російських кораблів з Криму;
  • Розкриті Сирським дані про кількість ударів російськими ракетами по українським об’єктам;
  • Важку ситуацію на Покровському напрямку;
  • Третій тиждень Курської операції.

Ми створили у Монобанку банку "Клятих питань" щоб перетворювати ваші маленькі одиничні донати в великі колективні суми. Зараз ми збираємо на комплектуючі для FPV для 55 ОАБр. Мета збору — 61 тисяча гривень.

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Кляті питання
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Я не встигаю!
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