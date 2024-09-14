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Подкаст "Кляті питання"

Що має робити Мінооборони для більш ефективного ведення війни? Говоримо з Марією Берлінською

Федір Попадюк — Субота, 14 вересня 2024, 19:04

"Неефективність Міноборони в умовах війни — це прямі втрати на фронті", - каже очільниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська.

6 вересня вона, разом з Дар’єю Каленюк та Альоною Гетьманчук написали текст "Міністерство хаосу Умерова" у якому підбили підсумку року роботи міністра та розповіли про системні проблеми міністерства які досі залишаються невиправленими. 

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми поговорили з Марією Берлінською про проблеми міністерства, про кроки які слід зробити міністру, щоб Міноборони працювало ефективніше, про необхідну технологічну трансформацію та про те, як РФ вчиться на своїх помилках.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Що має робити Мінооборони для більш ефективного ведення війни? Говоримо з Марією Берлінською
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