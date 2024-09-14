Що має робити Мінооборони для більш ефективного ведення війни? Говоримо з Марією Берлінською
"Неефективність Міноборони в умовах війни — це прямі втрати на фронті", - каже очільниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська.
6 вересня вона, разом з Дар’єю Каленюк та Альоною Гетьманчук написали текст "Міністерство хаосу Умерова" у якому підбили підсумку року роботи міністра та розповіли про системні проблеми міністерства які досі залишаються невиправленими.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми поговорили з Марією Берлінською про проблеми міністерства, про кроки які слід зробити міністру, щоб Міноборони працювало ефективніше, про необхідну технологічну трансформацію та про те, як РФ вчиться на своїх помилках.
Подкаст "Кляті питання"
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